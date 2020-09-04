В Ленобласти не дождались обещанной два дня назад вакцины от коронавируса. В Петербурге тоже ждут

Новая вакцина от коронавируса «Спутник V» от НИЦ им. Гамалеи, которую ждали в Ленобласти в субботу, пока не дошла до адресата. В Петербурге тоже ждут препарат, но когда он поступит, неизвестно.

О том, что доставка первых партий новой вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в регионах до понедельника, заявил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который в выходные был в Сертолово на открытии больнично-поликлического комплекса. По словам главы Минздрава, Ленобласть должна была получить препарат одной из первых. Как сообщали в правительстве 47-го региона, его появления на региональной площадке «Ленфарм» ждали буквально в тот же день, в субботу. Но, как выяснил «Доктор Питер», к утру понедельника его еще не было.

В Петербурге вакцину тоже еще ждут. Сроки федеральной поставки звучат неопределенно. В комитете по здравоохранению «Доктору Питеру» сказали, что она должна прийти «в ближайшее время».

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По словам Михаила Мурашко, первые небольшие партии вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, предназначены для тестирования логистической цепочки доставки вакцины в регионы. Как уточнили в Минздраве, в рамках «пилотной» поставки будут также отработаны «распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска».

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