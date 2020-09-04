18+ / fontanka.ru

В Ленобласти не дождались обещанной два дня назад вакцины от коронавируса. В Петербурге тоже ждут

14:13, 14.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Новая вакцина от коронавируса «Спутник V» от НИЦ им. Гамалеи, которую ждали в Ленобласти в субботу, пока не дошла до адресата. В Петербурге тоже ждут препарат, но когда он поступит, неизвестно.

В Ленобласти не дождались обещанной два дня назад вакцины от коронавируса. В Петербурге тоже ждут
Фото: Дмитрий Куракин/ пресс-служба Минздрава России

О том, что доставка первых партий новой вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в регионах до понедельника, заявил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который в выходные был в Сертолово на открытии больнично-поликлического комплекса. По словам главы Минздрава, Ленобласть должна была получить препарат одной из первых. Как сообщали в правительстве 47-го региона, его появления на региональной площадке «Ленфарм» ждали буквально в тот же день, в субботу. Но, как выяснил «Доктор Питер», к утру понедельника его еще не было.

В Петербурге вакцину тоже еще ждут. Сроки федеральной поставки звучат неопределенно. В комитете по здравоохранению «Доктору Питеру» сказали, что она должна прийти «в ближайшее время».

Читайте также: Создатели российской вакцины от коронавируса опубликовали результаты испытаний препарата

По словам Михаила Мурашко, первые небольшие партии вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, предназначены для тестирования логистической цепочки доставки вакцины в регионы. Как уточнили в Минздраве, в рамках «пилотной» поставки будут также отработаны «распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска».

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Фармакология

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

  • Лахта Клиника на Ковенском
    Современная клиника в центре города. Настоящий островок грамотной актуальной медицины. Просто даже если посмотреть список врачей, которые там...
    5.0 Отзыв от 27 августа 2020 г. 09:21
    Читать дальше
  • Академия красоты Ирины Хрусталевой
    Спустя почти полгода после операции наконец-то дошли руки написать отзыв. Я делала эндоскопический лифтинг 2/3 и блефаропластику. К операции...
    5.0 Отзыв от 24 августа 2020 г. 17:15
    Читать дальше
  • Городская больница №33
    В больнице есть коронивирус моя бабушка там заразилась ее раньше времени выпи сали. В итоге заболела короной.Теперь болеет мама заразившись от...
    3.2 Отзыв от 19 августа 2020 г. 21:52
    Читать дальше
Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×