В Роспотребнадзоре порекомендовали не солить еду

Россияне употребляют слишком много соли, сообщили в Роспотребнадзоре. Если норма потребления для человека не превышает пять граммов в день, то в нашей стране в среднем едят 12 граммов.

Специалисты Роспотребнадзора призывают россиян снизить количество потребляемой соли, поскольку это плохо сказывается на здоровье. Как напомнили в ведомстве, чрезмерное потребление соли повышает риск сердечно-сосудистых и других заболеваний, включая диабет, рак и хронические болезни легких.

«Физиологической нормой для человека считается употребление пять граммов соли в день. В Европе и США средний житель потребляет около 10 граммов, в России – 12 граммов соли в день. Пациентам с гипертонической болезнью рекомендуется потреблять не более одного грамма соли в день (если врач не предписал по-другому)», - цитирует ведомство «РИА Новости».

Специалисты пояснили, что около 80% соли уже содержится в готовых продуктах, например, хлебе, печенье, колбасе, чипсах и других. Они рекомендуют не солить блюда во время готовки, не увлекаться готовыми соусами, а также покупным томатным соком. В качестве замены эксперты советуют использовать пряные травы, специи, лимон, сок лайма или чеснок.