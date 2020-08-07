Минздрав назвал средний возраст страдающих алкоголизмом россиян

Чаще всего алкогольная зависимость выявляется у россиян в возрасте от 30 до 50 лет. Такие цифры привел главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Развитие алкогольной зависимости занимает от пяти до десяти лет, рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. В результате пик алкогольных проблем приходится на возраст после 30. «От 30 до 50 — это основная масса наших больных алкоголизмом».

По словам специалиста, первые недели после введения ограничений и самоизоляции в России выросли продажи алкоголя, а обращаемость за наркологической помощью, наоборот, снизилась, пишет РИА «Новости».

Евгений Брюн добавил, что во время самоизоляции начали пить алкоголь и те, кто в нормальных условиях считался здоровым человеком.

Как писал «Доктор Питер», в Петербурге за девять месяцев 2019 года от отравлений алкоголем умерли 89 человек (2,2 случая на 100 тысяч населения). Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.