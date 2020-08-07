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Минздрав назвал средний возраст страдающих алкоголизмом россиян

11:04, 11.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Чаще всего алкогольная зависимость выявляется у россиян в возрасте от 30 до 50 лет. Такие цифры привел главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Развитие алкогольной зависимости занимает от пяти до десяти лет, рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. В результате пик алкогольных проблем приходится на возраст после 30. «От 30 до 50 — это основная масса наших больных алкоголизмом».

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По словам специалиста, первые недели после введения ограничений и самоизоляции в России выросли продажи алкоголя, а обращаемость за наркологической помощью, наоборот, снизилась, пишет РИА «Новости».

Евгений Брюн добавил, что во время самоизоляции начали пить алкоголь и те, кто в нормальных условиях считался здоровым человеком. 

Как писал «Доктор Питер», в Петербурге за девять месяцев 2019 года от отравлений алкоголем умерли 89 человек (2,2 случая на 100 тысяч населения). Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Рубрики: Наркология, Общество

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