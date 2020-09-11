Иммунолог назвал несовместимые с вакцинацией от коронавируса болезни

При некоторых состояниях нельзя вакцинироваться от коронавируса, рассказал иммунолог Владислав Жемчугов. Например, при болезнях, которые связаны с вводом иммунодепрессивных препаратов.

Пациентам, которые принимают иммунодепрессивные препараты, вакцину от коронавируса делать запрещено. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов, пишет «Вечерняя Москва».

Самый простой пример - онкологические заболевания. «Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента».

Также вакцинация запрещена пациентам с воспалительными, аутоиммунными патологиями и системными заболеваниями крови.

Напомним, несколько дней назад российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступила в гражданский оборот. Первыми ее получат россияне из групп риска - медики и учителя. Одновременно с этим идет третья фаза пострегистрационных клинических исследований.