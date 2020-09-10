В 2020 году у десяти петербуржцев выявили геморрагическую лихорадку

За первое полугодие 2020 года в 51 регионе зафиксировали 2634 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Большинство пациентов (почти 80%) были зарегистрированы в Приволжском федеральном округе.

В прошлом году в Петербурге было зафиксировано 73 случая заражения геморрагической лихорадкой. За первое полугодие этого года выявили 10 заболевших. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего за шесть месяцев 2020 года зафиксировано 2873 случаев заражения. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Приволжском федеральном округе - на него пришлось 79,6% от всех зарегистрированных случаев.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – это острое инфекционное заболевание, вызываемое хантавирусами. Источники хантавирусов - мелкие млекопитающие, чаще всего грызуны, при этом передачи возбудителя от человека к человеку не происходит. В среднем инкубационный период длится несколько недель. Согласно статистике, чаще заболевают мужчины (70-90%) в возрасте от 16 до 50 лет, которые работают на промышленных предприятиях, водителям или работниками сельского хозяйства.

Чаще всего человек заражается при вдыхании заражённой пыли в лесу или во время отдыха на природе, а также работах на дачных и приусадебных участках. Первыми симптомами может быть повышенная температура (до 38-40 градусов) и озноб, резкие головные боли и боли в мышцах. Также у заболевших отмечается покраснение лица, шеи и верхней половины тела, резко уменьшается количество мочи. При появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу.