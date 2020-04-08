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Для работающих с коронавирусом врачей разработают новый график работы

11:08, 10.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

В России разработают новые рекомендации по времени ротации смен медиков и их нахождения в «красной зоне». Для этого создадут специальную информационную систему: в ней будет храниться вся информация о работе и отдыхе специалистов.

Созданием информационной системы займется Федеральное медико-биологическое агентство. В ней будет отражены данные о работе и отдыхе медперсонала в условиях пандемии.

«Всё это необходимо для выхода на режим ротации медперсонала. Смысл данной работы заключается в минимизации рисков для медицинского персонала, работающего в "красной зоне"», - пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

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По словам экспертов, со временем чувство опасности у медиков притупляется и они могут начать пренебрегать мерами безопасности. Это может привести к инфицированию коронавирусом. Чтобы уменьшить эти риски, нужно поймать момент, когда наступают утомление, эмоциональное выгорание и определить суммарную, недельную и суточную нагрузку — это уже делается на всех вредных производствах. После этого специалисты разработают рекомендации по срокам ротации медиков, по количеству сменной нагрузки.

На разработку системы направят 4 млн рублей из федерального бюджета.

Рубрики: Инфекционные болезни, Права врача

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