Суд нашел нарушения при производстве аппаратов ИВЛ, которые загорелись в петербургской и московской больницах

Арбитражный суд Свердловской области установил, что Уральский приборостроительный завод нарушал требования по лицензии во время производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М».

В Свердловской области суд удовлетворил иск Росздравнадзора о привлечении Уральского приборостроительного завода к административной ответственности по ч. 4 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).

Наказание по этой статье предусматривает штраф или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Какое именно наказание понесет руководство завода, неизвестно.

«Вместо 100 часов испытаний проводилось 40 часов или менее 40. По некоторым пунктам вообще не проводились испытания. При производстве более 60 штук аппаратов брался всего один экземпляр из общей массы, в то время как должно браться не менее трех», — рассказал в суде заместитель руководитель областного Росздравнадзора Константин Олейник.

Ранее производитель аппаратов «Авента-М» утверждал, что за 8 лет не было выявлено ни одной неисправности.

Как писал «Доктор Питер», 9 мая в московской 50-й больнице им. Спасокукоцкого произошел пожар, один человек погиб. Спустя несколько дней, 12 мая, огонь вспыхнул в петербургской больнице святого Георгия. Сначала сообщалось о 5 погибших пациентах отделения реанимации, позже число жертв увеличилось до 6. В больницах использовались новые аппараты ИВЛ «Авента-М», они были произведены на Уральском приборостроительном заводе.

После пожаров Росздравнадзор приостановил обращение на территории страны аппаратов, произведенных с 1 апреля 2020 года.