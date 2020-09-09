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Москвичей начали вакцинировать от коронавируса

14:01, 09.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

В России стартовала третья фаза клинических испытаний вакцины «Спутник V». Параллельно с этим препарат получат россияне, входящие в группу риска.

Москвичей начали вакцинировать от коронавируса

В Москве началась вакцинация от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку», - приводит слова Раковой РИА Новости. 

Она добавила, что препарат будет вводиться в два этапа, при которых добровольцам введут компоненты, отличаются входящими в их состав активными веществами.

Стать участником может совершеннолетний россиянин, у которого есть московский полис ОМС. В испытаниях не могут участвовать переболевшие ОРВИ за 2 недели до исследования и болеющие в момент вакцинации, а также те, кто перенес коронавирус или контактировал с заболевшим минимум за 2 недели до исследования.

Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19 можно на портале здесь.

Рубрики: Инфекционные болезни

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