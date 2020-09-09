Москвичей начали вакцинировать от коронавируса

В России стартовала третья фаза клинических испытаний вакцины «Спутник V». Параллельно с этим препарат получат россияне, входящие в группу риска.

В Москве началась вакцинация от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку», - приводит слова Раковой РИА Новости.

Она добавила, что препарат будет вводиться в два этапа, при которых добровольцам введут компоненты, отличаются входящими в их состав активными веществами.

Стать участником может совершеннолетний россиянин, у которого есть московский полис ОМС. В испытаниях не могут участвовать переболевшие ОРВИ за 2 недели до исследования и болеющие в момент вакцинации, а также те, кто перенес коронавирус или контактировал с заболевшим минимум за 2 недели до исследования.

Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19 можно на портале здесь.