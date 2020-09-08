«Не принципиально». Эпидемиолог Боткинской больницы советует не откладывать прививку от гриппа ради поиска квадривакцины

Петербуржцы ищут по городу, где можно привиться от гриппа новой квадривалентной вакциной - она защищает сразу от четырех штаммов вируса гриппа. Эпидемиолог Боткинской больницы Анна Сталевская советует не игнорировать обычные вакцины, откладывая прививку. По словам врача, они и так защищают от самых опасных штаммов.

Как рассказала Анна Сталевская, в Боткинскую больницу поступает «очень много звонков по поводу наличия квадривалентной вакцины от гриппа». Напомним, первую российскую квадривакцину, которая защищает не от трех, а уже от четырех штаммов вируса гриппа А и В, зарегистрировали полтора года назад. В США и некоторых странах Европы подобные вакцины используются достаточно давно. Многие петербуржцы хотели бесплатно привиться инновационным препаратом еще прошлой осенью (но удалось не всем), продолжают искать его и сейчас. Анна Сталевская советует не откладывать вакцинацию в поисках новой вакцины, а сделать прививку обычными трехвалентными. По словам врача, они защищают от особо опасных штаммов вируса.

Читайте также: Можно ли от прививки заболеть гриппом и противопоказана ли она бессимптомным носителям коронавируса

- В трехвалентные вакцины входит тот штаммовый состав, который ВОЗ рекомендовала включить на этот эпидемический сезон. Квадривалентная вакцина отличается одним-единственным пунктом – она защищает от вирусов гриппа В сразу двух линий. Но эпидемическое распространение и большинство осложнений связаны именно с инфицированием вирусом гриппа А, который как раз наиболее склонен к мутациям, к эпидемическому распространению среди населения и возникновению достаточно тяжелых клинических форм. Поэтому принципиально, чем прививаться – трех- или четырехвалентной гриппозной вакциной… Наверное, все-таки не стоит делать особых акцентов, - сказала специалист.

Справка

В состав трехвалентных вакцин от гриппа в этом году включены следующие штаммы вируса:

• A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09;

• A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

• B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).

В состав квадривакцины в этом году дополнительно входит штамм вируса гриппа B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

© Доктор Питер