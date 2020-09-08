Михаил Мурашко назвал лайфхак, который поможет стать главой Минздрава

Чтобы возглавить министерство здравоохранения, нужно много и постоянно учиться, развиваться и двигаться по ступеням медицинской иерархии. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, как добиться успехов в карьере.

Во время молодежного форума «Сделано в Арктике» один из участников спросил, как нужно действовать, чтобы возглавить министерство здравоохранения.

«Главный лайфхак для меня – это двигаться по ступеням... Движение, пройдя все ступени медицинской иерархии. Всегда нужно учиться и доказывать себе, в первую очередь, узнавать что-то новое, меняться», – цитирует Михаила Мурашко РИА Новости.

Напомним, Михаил Мурашко был назначен министром здравоохранения 21 января 2020 года. Ранее он занимал должность главы Росздравнадзора.