В Петербурге растет заболеваемость ОРВИ. Взрослые обгоняют детей

В Петербурге заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями еще не достигла эпидемических порогов, но постепенно растет – каждую неделю на 10-15%. Об этом сообщили в городском Роспотребнадзоре и снова призвали до начала серьезного роста числа заболевших успеть сделать прививку от гриппа.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии, заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе пока на неэпидемическом уровне - показатель по всему населению ниже эпидпорога на 14%. Случаев заболевания гриппом тоже еще не зарегистрировано. Вместе с тем эпидемиологи отмечают, что еженедельно заболеваемость растет на 10-15%.

По данным надзорного ведомства, взрослые петербуржцы сейчас болеют ОРВИ чаще детей. Так, у горожан старше 18 лет заболеваемость даже превышает эпидпорог на 8,5%, у детей в разных возрастных группах она ниже порога на 23-53%. В частности, у школьников 7-14 лет – на 23,5%.

- Поэтому говорить о том, что сейчас в школах идет массовое распространение ОРВИ мы пока не можем, - сказала Ирина Чхинджерия.

В комитете по здравоохранению подчеркнули, что в школах сегодня предпринимаются беспрецедентные меры, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости учеников. Из-за этого чиновникам уже начали поступать жалобы от родителей, в том числе на гипердиагностику у детей.

- Порой имеет место гипердиагностика. То есть необязательно с повышенной температурой не пускают школьников. Достаточно, чтобы горло немножко покраснело и родителям будет предложено забрать ребенка домой. По этому поводу поступают обращения. Ответ у нас один. В случае подозрения на ОРВИ, даже если это сомнительный случай, родителям надо вызывать врача на дом и врач уже разберется, - сказал заместитель председателя комздрава Евгений Антипов.

В этом году специалисты настойчиво призывают петербуржцев привиться от гриппа. В качестве аргументов называют в том числе приход в Россию трех новых штаммов вируса гриппа, которые будут циркулировать вместе с новым коронавирусом. Отличить по симптомам эти две инфекции, которые вызывают смертельно опасное осложнение – пневмонию, практически нереально. Власти города строят амбициозные планы на этот год - привить не менее 60% населения города. Прививочная кампания уже стартовала как в поликлиниках, так и традиционно у станций метро. Детей бесплатно прививают вакциной «Совигрипп», для взрослых за счет различных бюджетов закуплены разные вакцины – пока поступили трехвалентные «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

Читайте также: Как в 2020 году работают прививочные пункты у метро и торговых центров

© Доктор Питер