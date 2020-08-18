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Роспотребнадзор призвал россиян не паниковать из-за чумы в Монголии

16:33, 08.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Риска завоза возбудителя чумы из Монголии в Россию нет, рассказали в Роспотребнадзоре. Ранее стало известно, что от чумы умер еще один житель Монголии.

Россиянам не стоит опасаться вспышки бубонной чумы, поскольку риска завоза опасного возбудителя нет. Об этом собщили в Роспотребнадзоре.

«Ситуация в трансграничных с Монголией Горно-Алтайском высокогорном и Тувинском горном природных очагах полностью контролируется противочумными учреждениями Роспотребнадзора», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Эпидемиологи добавили, что на территории Алтая провакцинировали 18 091 человека, в Республике Тыва — 9148.

В Калифорнии впервые за пять лет выявили случай заражения чумой

Недавно в Монголии умер уже третий заразившийся чумой житель. 38-летний мужчина в августе съел мясо сурков, которые часто являются переносчиками этой болезни. В середине августа стало известно, что от бубонной чумы умер 42-летний мужчина из провинции Ховд на западе Монголии. Незадолго до смерти он купил две тушки сурков. Ранее от этого же заболевания умер 15-летний парень из аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны. За несколько дней до этого подросток вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана - монгольского сурка.

Рубрики: Инфекционные болезни, Общество

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