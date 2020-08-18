Роспотребнадзор призвал россиян не паниковать из-за чумы в Монголии

Риска завоза возбудителя чумы из Монголии в Россию нет, рассказали в Роспотребнадзоре. Ранее стало известно, что от чумы умер еще один житель Монголии.

Россиянам не стоит опасаться вспышки бубонной чумы, поскольку риска завоза опасного возбудителя нет. Об этом собщили в Роспотребнадзоре.

«Ситуация в трансграничных с Монголией Горно-Алтайском высокогорном и Тувинском горном природных очагах полностью контролируется противочумными учреждениями Роспотребнадзора», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Эпидемиологи добавили, что на территории Алтая провакцинировали 18 091 человека, в Республике Тыва — 9148.