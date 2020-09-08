«Вектор» показал свою вакцину от коронавируса

Центр «Вектор» опубликовал первое фото вакцины от коронавируса. Специалисты также сообщили, что все добровольцы уже выписаны из стационаров.

Заключительная группа добровольцев, испытывающих вакцину от коронавирусной инфекции, которую разработали в центре «Вектор», выписана, все чувствуют себя хорошо, а серьезных побочных эффектов не выявлено, рассказали сотудники центра.

Специалисты пояснили, что действующим началом препарата являются синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу - эпитопы. Это дало и название для вакцины - «ЭпиВакКорона», то есть эпитопная вакцина против коронавируса.

Как писал «Доктор Питер», июле «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины. Сообщалось, что в них примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Второй этап начался в середине августа. Предполагается, что испытания завершат осенью.