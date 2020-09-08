Роспотребнадзор назвал число переболевших коронавирусом детей

За первое полугодие 2020 года коронавирусную инфекцию перенесли почти 50 тысяч детей. Как пояснили в Роспотребнадзоре, большинство из них переболели в легкой форме.

За первое полугодие в России выявили 47 712 случаев коронавируса у детей, то есть 8,4% от общего числа заразившихся. Такие данные привели в Роспотребнадзоре. Как пояснили в ведомстве, большинство перенесли заболевание легко - у 49,9% инфицированных детей оно протекало в легкой форме, а у 32,3% — бессимптомно.

Тяжелая форма наблюдалась только у 0,2% детей. При этом наибольшая доля среднетяжелых и тяжелых форм болезни фиксировалась у малышей до года. Также редко регистрировались осложнения при коронавирусной инфекции: пневмонии диагностировали не более чем у 8% пациентов, большинство из которых были старше 7 лет.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что легкое течение COVID-19 у детей может объясняться так называемой конкуренцией вирусов, которые одновременно присутствуют на слизистой органов дыхания. Кроме того, рецептор АПФ, к которому прикрепляется вирус, в дыхательных путях, легких и кишечнике детей имеется в недостаточном количестве.

Как говорил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, испытания вакцины от коронавируса среди детей могут начаться через девять месяцев.

Ранее сообщалось, что у 86% детей в России развились фобии из-за эпидемии коронавируса.