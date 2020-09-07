Роскачество не досчиталось витаминов в бородинском хлебе

Специалисты Роскачества проверили 26 образцов бородинского хлеба. Они не обнаружили консервантов и опасных микроорганизмов, а также достаточного количества витаминов.

Эксперты Роскачества проверили 26 торговых марок бородинского хлеба, который производится в России. Главной претензией стало недостаточное количество витаминов, рассказали специалисты.

«По содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было. А вот витаминов в бородинском оказалось маловато. Полностью опережающим требованиям стандарта Роскачества по содержанию витаминов В1, В2, В3 и Е не смог соответствовать ни один товар. Абсолютно у всех - замечания по содержанию витамина Е», - говорится на сайте организации.

При этом специалисты не обнаружили консерванты и улучшители вкуса, а также опасные микроорганизмы. Замечания возникли только по наличию ненормируемых пестицидов: циперметрина, малатиона и пиримифос-метила, которые в хлеб могут попасть из растительного сырья (мука). «По всем прочим показателям безопасности замечаний нет, то есть хлеб безопасен».

В Роскачестве посоветовали обращать внимание на состав хлеба - в нем должна быть ржаная и пшеничная мука, вода, сахар, солод ржаной ферментированный, патока, соль, кориандр и хлебопекарные дрожжи. Если продукт произведен по ГОСТу, то он должен называться «бородинским», если по ТУ, когда рецептура или технология может быть изменена, то называться хлеб может «бородинский новый», «Бородино» и так далее. Форма хлеба должна быть четкой, без выплывов, подрывов и трещин, а цвет - темно-коричневый с кориандром на поверхности, без подгорелой корки.