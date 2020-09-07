Восемь россиян привезли коронавирус в Анталью

У восьми россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью, обнаружили коронавирус. Об этом сообщил губернатор провинции Эрсин Языджи. Он также рассказал, что делают в таких случаях.

С начала августа российские власти возобновили регулярные авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией, однако на турецкие курорты россияне начали прилетать с середины месяца. Губернатор турецкой провинции Анталья Эрсин Языджи сообщил, что на отдых прилетели более 336 тысяч россиян.

По его словам, восемь туристов были заражены коронавирусной инфекцией. Как пояснил губернатор, если у отдыхающих появляются жалобы и симптомы коронавируса, например, кашель и лихорадка, то они должны сократить количество контактов и обратиться в больницу.

«Врач, к которому обращается заболевший, информирует об этом отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции, который определяет контакты и начинает необходимые процедуры мониторинга. При положительном тесте на COVID-19 пациент переводится в больницу», - цитирует Эрсина Языджи РИА Новости.

Он также добавил, что гостиничный номер, где жил заболевший, проветривается на протяжении суток, после чего тщательно обрабатывается дезинфекционными средствами. Только после этого в номер заселяют новых гостей.