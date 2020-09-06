Малышева назвала болезни, которые «пострашнее коронавируса»

Телеведущая Елена Малышева считает, что в последнее время многие стали бояться коронавируса сильнее, чем других болезней. По ее мнению, многие из опаснее ковида.

«Мы так много говорим о коронавирусе, что многим людям стало казаться, что реально это самая страшная болезнь на земле. Это вовсе не так. Коронавирус – не самая страшная, и похоже вообще не страшная болезнь», - сказала Елена Малышева в эфире «Первого канала».

Она привела статистику ежедневных смертей в мире от разных болезней. По данным телеведущей, коронавирус занимает в ней 17 строчку, уступая туберкулезу, гепатиту В, пневмонии, СПИДу, малярии, сезонному гриппу и другим болезням.

«Почему мы забыли о болезнях, с которыми до сих пор не можем расправиться, несмотря на наличие вакцин, несмотря на наличие лекарств, несмотря ни на что», - поинтересовалась Малышева.