Европейские фармпроизводители назвали стоимость своей вакцины от коронавируса

Французская фармкомпания Sanofi сообщила, что стоимость вакцины от коронавируса, которую она разрабатывает вместе с британской фирмой GSK, составит менее 10 евро.

Европейская вакцина от коронавируса, которую создают компания Sanofi и GSK, будет стоить менее 10 евро. Об этом рассказал глава французского подразделения Sanofi Оливье Божийо.

Он добавил, что сейчас разработчики изучают размер производственных затрат, которые они понесут в ближайшие месяцы, пишут «Известия».

Божийо также добавил, что жители Франции получат вакцину одновременно с американцами и жителями других европейских стран. «Летом мы подписали контракт с американцами, тогда же это было сделано с европейцами и с британцами».

Так, Европа получит 300 млн доз вакцины направят в США, а Америка - 100 млн доз препарата от коронавируса.