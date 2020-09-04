Страх коронавируса «продвинул» очередь петербургских льготников в санатории 

Из-за пандемии коронавируса очередь федеральных льготников, имеющих право на лечение в санаториях, стала двигаться немного быстрее. Как рассказали в петербургском отделении фонда соцстраха, многие сейчас отказываются от положенного лечения. Между тем, очередь по-прежнему велика. На этот год закуплено более 9,6 тысяч путевок – это меньше трети от поданных заявок.

На этот год для петербуржцев, имеющих право на получение санаторно-курортного лечения по федеральной льготе, закуплено 9666 путевок в 18 здравниц, половина из которых находится на юге страны – в Анапе, Нальчике, Краснодарском крае и Ростовской области. Об этом рассказала и. о. заместителя управляющего петербургского отделения Фонда социального страхования Светлана Иванова. Из-за введенных коронавирусных ограничений распределение и выдачу путевок приостанавливали и возобновили только в июле.

- Все путевки, закупленные на этот год, будут обязательно распределены. Путевки, попавшие на период ограничительных мер, будут перенесены на поздний период – осень-начало зимы, - сказала Светлана Иванова.

В этом году очередь льготников на санаторно-курортное лечение в Петербурге традиционно велика. По сути, путевки смогут получить меньше трети тех, кто подал заявки – это 9666 человек из примерно 37 тысяч желающих. Между тем, по словам Светланы Ивановой, в этом году, несмотря на возобновление лечения в санаториях, многие отказываются ехать.

- Как правило, это люди с низким уровнем иммунитета. Наверное, боятся заразиться коронавирусом. Поэтому сейчас очередь продвигается немного более интенсивно, чем в прошлом году, - отметила специалист ФСС.

Она также напомнила, что сейчас при заезде в санатории необходимо предоставлять справку об отсутствии контактов с зараженными коронавирусом в течении последних 14 дней до даты заезда.

Санаторно-курортное лечени входит в набор социальных услуг, который предоставляется федеральным льготникам. Они могут получать этот набор в натуральном виде, а могут полностью или частично отказаться в пользу денежной компенсации. По словам заместителя управляющего отделением ПФР по Петербургу и Ленобласти Марии Ларионовой, на сегодня в Петербурге числится более 615,4 тысяч получателей федеральных льгот, из которых 82% - инвалиды. От натуральных льгот в пользу денег отказались более 75% из них.

Как напомнили в региональном ПФР, подать заявление на получение набора социальных услуг или изменить прежнее решение льготники могут раз в году, до 1 октября. Ежегодно стоимость такого набора индексируется. В этом году она составляет 1155 рублей 6 копеек. Сюда входит обеспечение лекарствами (889 руб. 66 коп.), санаторно-курортное лечение (137 руб. 63 коп.) и бесплатный проезд к месту лечения или на поездах пригородного сообщения (127 руб. 77 коп.).

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