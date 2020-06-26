За неделю на укусы клещей пожаловались более 600 петербуржцев. Клещевые инфекции нашли у 11

За прошедшую неделю в медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 611 петербуржцев, включая 79 детей. У одного пациента обнаружили клещевой энцефалит, у 10 - боррелиоз. Всего же с начала сезона клещевыми инфекциями заразились более 110 горожан.

С 24 по 30 августа помощь врачей потребовалась 611 петербуржцам, пострадавшим от присасывания клещей, сообщили «Доктору Питеру» в Роспотребнадзоре. Неделей ранее таких пациентов было больше - 888 человек.

При этом чаще всего клещи попадались горожанам в Ленобласти, в черте города зарегистрировано 79 случаев. Самые активные клещи на прошлой недели были традиционно в Курортном (38 пострадавших), Пушкинском (13) и Приморском (5) районах.

У одного горожанина за прошлую неделю диагностировали клещевой энцефалит. Инфицированного клеща он встретил в Выборгском районе Ленинградской области. Еще у 10 человек, включая двух детей, выявили боррелиоз - все заражения произошли за пределами города.

За неделю петербургские лаборатории проверили 970 клещей, снятых с пациентов.

Всего с начала сезона на укусы клещей пожаловались более 12,2 тысяч горожан. В Курортном районе клещи укусили 579 человек, Пушкинском районе – 215, а Приморском – 208. С начала сезона клещевой энцефалит выявили у 26 петербуржцев, 4 из них - дети, а боррелиоз - у 91 человека, включая 27 детей.

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