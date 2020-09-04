Онищенко знает, как отучить российских детей от сигарет

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил повысить цены на сигареты, чтобы они не были доступны детям, а также ограничить производство табака на территории страны.

Многие в России начинают курить еще в 14-15 лет, говорит первый зампред комитетa Госдумы по образованию и наукe и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его мнению, это идет из семьи: если кто-то из родителей курит, то у ребенка формируется толерантность к этой вредной привычке, даже если родители говорят о вреде.

Однако повлиять на ситуацию в семье государство может только опосредованно, поэтому Онищенко предложил другой способ. По его мнению, необходимо повысить цены на эти изделия.

«У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых. Надо повышать цену табачных изделий. Также надо ограничить производство табака на территории Российской Федерации. В нашей стране производят где-то порядка 200 млрд штук сигарет в год, при этом на территории нашей страны не выращивают табак», - приводит его слова радио Sputnik.

Штрафовать родителей за ребенка-курильщика не надо, считает Онищенко. По его словам, курение является формой наркомании, а курильщик — это больной человек, которму надо помогать.