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Петербурженка «выиграла» оборудование для помощи пациентам после инсульта

20:25, 03.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

В Городской поликлинике №44 на Будапештской открылся кабинет эрготерапии — там пациентам после инсульта будут помогать быстрее восстанавливать мелкую моторику и «вспоминать» бытовые навыки. Новое оборудование стоимостью более 1,8 млн рублей появилось в медучреждении благодаря петербурженке Ларисе Анисимовой, победившей в городском проекте «Твой бюджет — 2019».

Петербурженка &laquo;выиграла&raquo; оборудование для помощи пациентам после инсульта

Как рассказала «Доктору Питеру» Лариса Анисимова, идея создания подобного кабинета родилась из собственного опыта. Более 10 лет назад женщина перенесла инсульт. Вспоминает, что началось все внезапно - с резкого головокружения, когда нагнулась обуться. К счастью, быстро вызвала скорую помощь и оказалась вовремя в больнице. Но вот с реабилитацией уже после лечения в стационаре оказалось все намного сложнее. Женщине пришлось восстанавливаться своими силами.

- Главная проблема для большинства постинсультных больных - это восстановление моторики. Людям заново приходится учиться бытовым навыкам. Обездвиженность, неспособность к былому качеству жизни для людей очень тяжело и с психологической точки зрения, особенно для мужчин. Первое время я думала, неужели это на всю жизнь? - рассказывает Лариса Анисимова.

В прошлом году женщина узнала о проекте «Твой бюджет», который проходит в городе уже несколько лет, и решила помочь другим «товарищам по несчастью». По ее словам, сначала была более глобальная задумка - создать школу здоровья для перенесших инсульт, но в итоге остановилась на кабинете эрготерапии. И стала одной из победительниц проекта, получив на реализацию своей идеи от города 1,8 млн рублей.

- Чтобы правильно подобрать оборудование, мы даже связались с эрготерапевтом Марией Мальцевой, которая считается одним из лучших специалистов в России, - поделилась автор идеи.

Подходящее помещение и воодушевленных врачей Лариса Анисимова нашла в поликлинике № 44 Фрунзенского района. Кабинет эрготерапии стал частью отделения восстановительного лечения и реабилитации, где ежегодно более тысячи жителей района проходят курс восстановления после инсультов и травм.

Как рассказала «Доктору Питеру» заместитель главного врача 44-й поликлиники Дина Разумова, пациенты после инсульта проходят цикл реабилитации — в дневном стационаре, на отделении восстановительного лечения, куда входят физиопроцедуры, тепло- и электролечение, массаж. В среднем такой цикл занимает 3-4 недели. Закупленное по проекту Ларисы Анисимовой оборудование позволит еще больше расширить возможности районного реабилитационного центра.

Петербурженка &laquo;выиграла&raquo; оборудование для помощи пациентам после инсульта Лариса Анисимова и Дина Разумова

Итак, вот какое оборудование теперь есть в центре реабилитации. Это стол для механотерапии, с помощью которого легче восстанавливать утраченные навыки мелкой моторики.

Петербурженка &laquo;выиграла&raquo; оборудование для помощи пациентам после инсульта

А это перчатки с биологической обратной связью или комплекс для реабилитации опорно-двигательного аппарата «Аника». По словам врачей, тренажер позволяет оценивать в динамике функцию восстановления пациента.

Петербурженка &laquo;выиграла&raquo; оборудование для помощи пациентам после инсульта

И, наконец, система для активной реабилитации рук и развития мелкой моторики «Орторент моторика». Она тоже имеет обратную биологическую связь и может оценивать результат в динамике. Плюс к этому это не просто тренажер — это своеобразная игра, увлекательная для пациентов и задействующая их интеллектуальные способности.

Петербурженка &laquo;выиграла&raquo; оборудование для помощи пациентам после инсульта

По словам врачей, мужчины страдают от инсульта чаще женщин, причем 45-50-летние — в особой группе риска. Но и этот возраст не показатель. Недавно, к примеру, по словам медиков, сосудистая катастрофа случилась с 35-летним жителем района.

- Инсульты «молодеют», в моей практике встречались и 18-летние пациенты, - рассказал «Доктору Питеру» заведующий поликлиникой №44 Александр Шишкин. - Во многом это связано с генетической предрасположенностью, поэтому родителям надо внимательнее относиться к жалобам детей, например, на головную боль, и вовремя обращаться к неврологу.

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Врач напомнил, что при малейших признаках инсульта не надо надеяться, что само пройдет, а лучше сразу вызвать скорую. Микроинсульт, может, и «пройдет» на какое-то время, но потом обязательно вернется и в конечном счете может привести к глобальной катастрофе. Среди первых признаков микроинсульта врач перечислил головокружение, туннельное зрение (когда человек теряет периферический обзор), тошноту, рвоту и быстрое нарушение тактильных ощущений.

Надежда Крылова

© Доктор Питер

Рубрики: Неврология, Реабилитация

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