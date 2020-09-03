Петербурженка «выиграла» оборудование для помощи пациентам после инсульта

В Городской поликлинике №44 на Будапештской открылся кабинет эрготерапии — там пациентам после инсульта будут помогать быстрее восстанавливать мелкую моторику и «вспоминать» бытовые навыки. Новое оборудование стоимостью более 1,8 млн рублей появилось в медучреждении благодаря петербурженке Ларисе Анисимовой, победившей в городском проекте «Твой бюджет — 2019».

Как рассказала «Доктору Питеру» Лариса Анисимова, идея создания подобного кабинета родилась из собственного опыта. Более 10 лет назад женщина перенесла инсульт. Вспоминает, что началось все внезапно - с резкого головокружения, когда нагнулась обуться. К счастью, быстро вызвала скорую помощь и оказалась вовремя в больнице. Но вот с реабилитацией уже после лечения в стационаре оказалось все намного сложнее. Женщине пришлось восстанавливаться своими силами.

- Главная проблема для большинства постинсультных больных - это восстановление моторики. Людям заново приходится учиться бытовым навыкам. Обездвиженность, неспособность к былому качеству жизни для людей очень тяжело и с психологической точки зрения, особенно для мужчин. Первое время я думала, неужели это на всю жизнь? - рассказывает Лариса Анисимова.

В прошлом году женщина узнала о проекте «Твой бюджет», который проходит в городе уже несколько лет, и решила помочь другим «товарищам по несчастью». По ее словам, сначала была более глобальная задумка - создать школу здоровья для перенесших инсульт, но в итоге остановилась на кабинете эрготерапии. И стала одной из победительниц проекта, получив на реализацию своей идеи от города 1,8 млн рублей.

- Чтобы правильно подобрать оборудование, мы даже связались с эрготерапевтом Марией Мальцевой, которая считается одним из лучших специалистов в России, - поделилась автор идеи.

Подходящее помещение и воодушевленных врачей Лариса Анисимова нашла в поликлинике № 44 Фрунзенского района. Кабинет эрготерапии стал частью отделения восстановительного лечения и реабилитации, где ежегодно более тысячи жителей района проходят курс восстановления после инсультов и травм.

Как рассказала «Доктору Питеру» заместитель главного врача 44-й поликлиники Дина Разумова, пациенты после инсульта проходят цикл реабилитации — в дневном стационаре, на отделении восстановительного лечения, куда входят физиопроцедуры, тепло- и электролечение, массаж. В среднем такой цикл занимает 3-4 недели. Закупленное по проекту Ларисы Анисимовой оборудование позволит еще больше расширить возможности районного реабилитационного центра.

Лариса Анисимова и Дина Разумова

Итак, вот какое оборудование теперь есть в центре реабилитации. Это стол для механотерапии, с помощью которого легче восстанавливать утраченные навыки мелкой моторики.

А это перчатки с биологической обратной связью или комплекс для реабилитации опорно-двигательного аппарата «Аника». По словам врачей, тренажер позволяет оценивать в динамике функцию восстановления пациента.

И, наконец, система для активной реабилитации рук и развития мелкой моторики «Орторент моторика». Она тоже имеет обратную биологическую связь и может оценивать результат в динамике. Плюс к этому это не просто тренажер — это своеобразная игра, увлекательная для пациентов и задействующая их интеллектуальные способности.

По словам врачей, мужчины страдают от инсульта чаще женщин, причем 45-50-летние — в особой группе риска. Но и этот возраст не показатель. Недавно, к примеру, по словам медиков, сосудистая катастрофа случилась с 35-летним жителем района.

- Инсульты «молодеют», в моей практике встречались и 18-летние пациенты, - рассказал «Доктору Питеру» заведующий поликлиникой №44 Александр Шишкин. - Во многом это связано с генетической предрасположенностью, поэтому родителям надо внимательнее относиться к жалобам детей, например, на головную боль, и вовремя обращаться к неврологу.

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Врач напомнил, что при малейших признаках инсульта не надо надеяться, что само пройдет, а лучше сразу вызвать скорую. Микроинсульт, может, и «пройдет» на какое-то время, но потом обязательно вернется и в конечном счете может привести к глобальной катастрофе. Среди первых признаков микроинсульта врач перечислил головокружение, туннельное зрение (когда человек теряет периферический обзор), тошноту, рвоту и быстрое нарушение тактильных ощущений.

Надежда Крылова

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