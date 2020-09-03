Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на 8-12 лет

Известный кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на десятилетия. По его словам, необходимо регулярно прогуливаться пешком.

«Есть данные, что люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, они живут на 8-12 лет дольше, чем те, кто сидячий образ жизни ведет», - приводит слова врача РИА Новости.

Он добавил, что регулярные прогулки провоцируют человека вести более активный образ жизни.

«Если человек начинает регулярно ходить, и у него появляется потребность в каких-то физических еще дополнительных усилиях, он может вернуться к своему футболу, баскетболу, бегу, отжиманиям и так далее. Но ежели вы никогда не занимались активно нагрузками, лучше, чтобы сначала врач посмотрел на беговой дорожке у себя, и после этого можно ориентироваться, как жить дальше».