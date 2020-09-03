Вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет 

В ходе пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса ее эффективность будут проверять на добровольцах старше 60 лет. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Как известно, пожилые входят в группу риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции, поэтому их планируется вакцинировать в первую очередь. По словам главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александра Гинцбурга, среди участников испытаний будут и те, кому уже за 60.

«Одной из задач пострегистрационных испытаний, которые в ближайшие пять — шесть — семь дней начнутся, являются исследования и группы добровольцев, которым больше 60, 70, 80 лет. Там будут набраны группы добровольцев среди москвичей. И надеюсь, уже официально то, что я вам сейчас сказал, будет подтверждено и вакцина получит разрешение быть использованной для людей с серьезным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и, может быть, даже для более высоких возрастных категорий», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Он пояснил, что все добровольцы будут находиться под присмотром врачей. Их не будут госпитализировать, но возьмут необходимые анализы до, во время и после исследований.