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Вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет 

18:30, 02.09.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

В ходе пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса ее эффективность будут проверять на добровольцах старше 60 лет. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет&nbsp;

Как известно, пожилые входят в группу риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции, поэтому их планируется вакцинировать в первую очередь. По словам главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александра Гинцбурга, среди участников испытаний будут и те, кому уже за 60.

«Одной из задач пострегистрационных испытаний, которые в ближайшие пять — шесть — семь дней начнутся, являются исследования и группы добровольцев, которым больше 60, 70, 80 лет. Там будут набраны группы добровольцев среди москвичей. И надеюсь, уже официально то, что я вам сейчас сказал, будет подтверждено и вакцина получит разрешение быть использованной для людей с серьезным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и, может быть, даже для более высоких возрастных категорий», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Он пояснил, что все добровольцы будут находиться под присмотром врачей. Их не будут госпитализировать, но возьмут необходимые анализы до, во время и после исследований. 

Рубрики: Инфекционные болезни

1 комментарий Оставить комментарий

Вот так и становятся антисемитами, товарищ Гинцбург. Врачи-убийцы!!!

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