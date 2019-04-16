Россиянин, который каждый год проходил флюорографию, умер от рака легких

В Копейске Челябинской области врачи несколько лет не замечали у мужчины злокачественное новообразование в легком. Сейчас местный Минздрав проводит проверку.

По информации местных СМИ, житель Копейска ежегодно проходил флюорографию после выздоровления от туберкулеза. В заключениях указывалось, что никаких отклонений у него нет. Последний раз он сделал флюорографию в сентябре 2019 года, а через месяц у него появились сильные боли под правой лопаткой.

Мужчина обратился за помощью. После дополнительного рентгена и КТ у пациента обнаружили рак легких, причем уже на третьей стадии. Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в экспертизе говорилось, что признаки опухоли были видны на снимках еще шесть лет назад. В августе 2020-го мужчина умер.

Эта история дошла до местного министерства здравоохранения. Ведомство проведет проверку.

