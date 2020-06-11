Онищенко раскритиковал российские власти за «избыточные» коронавирусные ограничения

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко связал рост смертности с избыточно жесткими ограничениями. Он, как и представитель ВОЗ, поддержал шведскую стратегию борьбы с эпидемией, где их практически не вводили.

Геннадий Онищенко назвал органительные меры, которые ввели в России и других странах, «гибридной войной» и «информационной террористической атакой». По его мнению, многие из этих мер избыточны.

«Это было не что иное, как гибридная война, когда на фоне достаточно серьезной эпидемиологической ситуации шла массированная, спланированная, многокомпонентная информационная террористическая атака. Избыточность мер привела к тому, что сейчас практически во всех странах растет смертность. Но не от коронавируса, а от не проведенных вовремя лечебных мероприятий, несделанных операций, потому что вся плановая медицина была отменена», - цитирует экс-главу Роспотребнадзора НСН.

По его мнению, медицинские власти, а именно Минздрав и Роспотребнадзор должны были действовать не слепо, «по лекалам» ВОЗ, а опираться на огромный опыт российской школы эпидемиологии.

Онищенко поддержал шведскую стратегию борьбы с коронавирусом, где власти ввели минимум ограничений, полагаясь на ответственность жителей. Ранее такое же мнение высказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

Как писал «Доктор Питер», в Швеции ввели два запрета - на посещение домов престарелых и мероприятий с участием более 50 человек, в том числе спортивных.