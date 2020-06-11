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Онищенко раскритиковал российские власти за «избыточные» коронавирусные ограничения

16:19, 01.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко связал рост смертности с избыточно жесткими ограничениями. Он, как и представитель ВОЗ, поддержал шведскую стратегию борьбы с эпидемией, где их практически не вводили.

Онищенко раскритиковал российские власти за &laquo;избыточные&raquo; коронавирусные ограничения

Геннадий Онищенко назвал органительные меры, которые ввели в России и других странах, «гибридной войной» и «информационной террористической атакой». По его мнению, многие из этих мер избыточны.

«Это было не что иное, как гибридная война, когда на фоне достаточно серьезной эпидемиологической ситуации шла массированная, спланированная, многокомпонентная информационная террористическая атака. Избыточность мер привела к тому, что сейчас практически во всех странах растет смертность. Но не от коронавируса, а от не проведенных вовремя лечебных мероприятий, несделанных операций, потому что вся плановая медицина была отменена», - цитирует экс-главу Роспотребнадзора НСН.

По его мнению, медицинские власти, а именно Минздрав и Роспотребнадзор должны были действовать не слепо, «по лекалам» ВОЗ, а опираться на огромный опыт российской школы эпидемиологии. 

Онищенко поддержал шведскую стратегию борьбы с коронавирусом, где власти ввели минимум ограничений, полагаясь на ответственность жителей. Ранее такое же мнение высказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

На свободу – без коронавируса. Как мир выходит из карантина

Как писал «Доктор Питер», в Швеции ввели два запрета - на посещение домов престарелых и мероприятий с участием более 50 человек, в том числе спортивных.

- В Швеции к ковиду относятся очень серьезно, - рассказывала «Доктору Питеру» Наталья Еремеева, гид-переводчик, живущая в Стокгольме более 20 лет. - В стране очень много социальной рекламы. Листовки и плакаты на каждом шагу. Людей призывают чаще мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать многолюдных мероприятий и при первых симптомах простуды оставаться дома. Прогулки на природе, наоборот, поощряются, врачи настоятельно советуют как можно больше гулять на свежем воздухе, чтобы укрепить иммунитет. Все, кто мог, перешли на дистанционную работу. Но детские сады и школы были открыты, также как магазины и рестораны. Политика такова, что гражданам доверяют, рассчитывают на их благоразумие, поэтому не лезут в частную жизнь с репрессивными законами. 

Рубрики: Инфекционные болезни, Общество

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