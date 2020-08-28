Белорусский Минздрав назвал время начала испытаний российской вакцины от коронавируса

Минские специалисты готовы провести клинические испытания российской вакцины от коронавируса. Предположительно, они начнутся в сентябре.

В сентябре в Белоруссии должны начаться испытания российской вакцины от коронавируса. Об этом рассказало министерство здравоохранения республики в своем Телеграм-канале.

«Специалисты уже наладили активное взаимодействие по данному вопросу. Так, белорусской стороной уже определены клинические базы для проведения клиниспытаний. Уточняются технические вопросы, связанные с их проведением с учетом национальных и международных требований», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас определяются категории и число добровольцев, которые будут участвовать в испытании.

«Кроме того, по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях республики».