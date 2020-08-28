Петербуржцев начали прививать от гриппа у метро

В Петербурге начали работу мобильные прививочные пункты, где горожане смогут сделать прививку от гриппа. Первыми в городе заработали пункты в Выборгском районе.

Сегодня с 8 утра петербуржцам начали делать прививки от гриппа в мобильных пунктах около станций метров «Проспект Просвещения», «Озерки» и «Парнас». Об этом сообщили в комитете по здравоохранению. Противогриппозная вакцина «Гриппол плюс» была закуплена за средства районной администрации. Напомним, вчера «Доктор Питер» сообщал, что взрослые вакцины от гриппа по федеральным поставкам в рамках Нацкалендаря в Петербург еще не поступили — их ждут до 31 августа.

Прививочные пункты в Выборгском районе будут работать по будням с 8 до 20 часов. Желающим бесплатно привиться от гриппа с собой надо иметь паспорт и медицинский полис. Как уточняют в комздраве, петербуржцы могут бесплатно пройти вакцинацию в любом мобильном пункте, независимо от того, к какому медучреждению они прикреплены по полису ОМС.

Ранее сообщалось, что в этом году власти рассчитывают увеличить охват петербуржцев прививками от гриппа — с 55% населения города в прошлом году до 60% (это 3,240 млн человек). Мобильные прививочные пункты в этом сезоне будут работать уже четвертый год.

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