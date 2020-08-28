Эксперт назвал самые токсичные продукты с огорода

Некоторые овощи и фрукты активно вбирают в себя токсичные вещества, рассказал эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский. Употребление таких продуктов может навредить здоровью.

Не все натуральные продукты одинаково полезны, говорит эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский. По его словам, даже если по закону использование пестицида разрешено, это не доказывает его безопасность.

«Сегодня в продуктах овощах и фруктах очень много содержится остаточных накопительных пестицидов. Особенно осторожно надо быть с овощами и фруктами. Сегодня очень часто даже фермеры выдают свою напичканную до предела пестицидами продукцию за натуральную. Натуральнее некуда, когда в ней столько ядов», - приводит слова эксперта радио Sputnik.

По словам Любоведского, больше всего остаточных пестицидов содержится в горохе, подсолнечном семечке и подсолнечном масле, поскольку перед уборкой горох и подсолнух подсушивают гербицидами.

Он также призвал не доверять слепо фермерам, поскольку в последнее время они «слишком увлеклись химикатами и даже превзошли в этом умении большие аграрные хозяйства».