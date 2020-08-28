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Эксперт назвал самые токсичные продукты с огорода

09:01, 28.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Некоторые овощи и фрукты активно вбирают в себя токсичные вещества, рассказал эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский. Употребление таких продуктов может навредить здоровью.

Эксперт назвал самые токсичные продукты с огорода

Не все натуральные продукты одинаково полезны, говорит эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский. По его словам, даже если по закону использование пестицида разрешено, это не доказывает его безопасность.

«Сегодня в продуктах овощах и фруктах очень много содержится остаточных накопительных пестицидов. Особенно осторожно надо быть с овощами и фруктами. Сегодня очень часто даже фермеры выдают свою напичканную до предела пестицидами продукцию за натуральную. Натуральнее некуда, когда в ней столько ядов», - приводит слова эксперта радио Sputnik.

По словам Любоведского, больше всего остаточных пестицидов содержится в горохе, подсолнечном семечке и подсолнечном масле, поскольку перед уборкой горох и подсолнух подсушивают гербицидами.

Он также призвал не доверять слепо фермерам, поскольку в последнее время они «слишком увлеклись химикатами и даже превзошли в этом умении большие аграрные хозяйства».

Рубрики: Диетология

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