За неделю у 9 петербуржев выявили клещевые инфекции. Опасные клещи «нашли» горожан в пяти районах Ленобласти

За последнюю неделю почти 900 петербуржцев обратились к врачам после присасывания клещей. У 9 человек диагностировали клещевые инфекции. Большинство из заболевших встретились с заразными клещами на территории пяти районов Ленобласти.

По данным петербургского Роспотребнадзора, с 17 по 23 августа за медицинской помощью обратились 888 петербуржцев, пострадавших от клещей. Из них 134 – дети. В черте города за неделю встретили клещей 134 человека, почти каждый второй (58) – на территории Курортного района.

За неделю зарегистрировано 9 случаев заражения клещевыми инфекциями. Как сообщили в надзорном ведомстве, один взрослый заболел клещевым энцефалитом после встречи с клещом в Псковской области. Еще 8 человек заболели клещевым боррелиозом, включая четырех детей. Заражения произошли в Ленобласти – в Тосненском (2 случая), Выборгском (2 случая), Приозерском (2 случая), Волховском и Лужском районах.

Всего с начала сезона от клещей уже пострадали более 11,6 тысяч петербуржцев, из них 2,5 тысячи детей. Число пострадавших на территории Петербурга достигло 1526 человек. Самые активные клещи обитают в Курортном (541 пострадавший), Приморском (203) и Пушкинском (202) районах города. Напомним, неделей ранее «Доктор Питер» писал, что в Петербурге женщина заболела клещевым энцефалитом после укуса «городского» клеща.

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