Мариинская больница осталась без крови

Мариинской больнице нужна донорская кровь. Как рассказали в медучреждении, из-за эпидемии коронавируса доноров стало гораздо меньше.

Острую потребность в донорской крови ощутили в Мариинской больнице. Как рассказали в медучреждении, из-за коронавируса доноров стало меньше.

«У нашей больницы есть определенный пул доноров. Обычно люди охотно приходят и поддерживают нас, но три месяца больница была закрыта из-за коронавируса, и сейчас люди отсутствуют: многие по-прежнему боятся даже заходить в медицинские учреждения, студенты на каникулах. А мы очень нуждаемся в поддержке», - сообщили в больнице «Интерфаксу».

Как пояснил собеседник изданий, в норме в день кровь сдает около 30 горожан, а сегодня не было ни одного. «В случае необходимости нам придется обращаться в городскую станцию переливания крови».