Мариинская больница осталась без крови

Мариинская больница осталась без крови17:29, 26.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Мариинской больнице нужна донорская кровь. Как рассказали в медучреждении, из-за эпидемии коронавируса доноров стало гораздо меньше.
Острую потребность в донорской крови ощутили в Мариинской больнице. Как рассказали в медучреждении, из-за коронавируса доноров стало меньше.
«У нашей больницы есть определенный пул доноров. Обычно люди охотно приходят и поддерживают нас, но три месяца больница была закрыта из-за коронавируса, и сейчас люди отсутствуют: многие по-прежнему боятся даже заходить в медицинские учреждения, студенты на каникулах. А мы очень нуждаемся в поддержке», - сообщили в больнице «Интерфаксу».
Как пояснил собеседник изданий, в норме в день кровь сдает около 30 горожан, а сегодня не было ни одного. «В случае необходимости нам придется обращаться в городскую станцию переливания крови».
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