В Минздраве назвали медучреждения, где пройдут испытания вакцины от коронавируса

В Минздраве назвали медучреждения, где пройдут испытания вакцины от коронавируса13:54, 26.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, которую создали в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, планируется провести в семи государственных клиниках Москвы.
Новые испытания вакцины от коронавируса пройдут в семи московских клиниках, следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава.
Так, вакцина поступит в столичные поликлиники №220, №62, №2 и №212, Городскую клиническую больницу им. Кончаловского и Городскую больницу им. Жадкевича. Кроме того, испытания пройдут в Консультативно-диагностической поликлинике №121, пишет РИА Новости.
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