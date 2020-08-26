В Минздраве назвали медучреждения, где пройдут испытания вакцины от коронавируса

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, которую создали в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, планируется провести в семи государственных клиниках Москвы.

Новые испытания вакцины от коронавируса пройдут в семи московских клиниках, следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава.

Так, вакцина поступит в столичные поликлиники №220, №62, №2 и №212, Городскую клиническую больницу им. Кончаловского и Городскую больницу им. Жадкевича. Кроме того, испытания пройдут в Консультативно-диагностической поликлинике №121, пишет РИА Новости.