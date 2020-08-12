"Это противоречит поправкам к Конституции". Нацмедпалата просит Путина не допустить сокращения расходов на здравоохранение

Национальная медицинская палата выступила против возможного сокращения финансирования здравоохранения в 2021-2023 годах на 252 млрд рублей. С просьбой не допустить этого эксперты НМП обратились к президенту, депутатам и сенаторам.

Национальную медицинскую палату возмутило предварительное предложение Минфина уменьшить расходы на здравоохранение в 2021-2023 годах на 252,7 млрд рублей. Эксперты пояснили, что сумма, которая изначально была запланирована, и так была недостаточной, а сейчас и ее хотят уменьшить.

Эксперты напомнили, что согласно новым поправкам в Конституцию, россиянам необходимо обеспечить качественную и доступную медицину, а на это требуется финансовая поддержка государства.

«Уменьшение расходов на здравоохранение в 2021-2023 годах будет полностью противоречить только что принятым всенародным голосованием поправкам к Конституции, характеризующих страну как социальное государство, и вызовет полное непонимание как у населения в целом, так и в медицинском сообществе в частности», - говорится в письме Нацмедпалаты.

Специалисты добавили, что выступают категорически против сокращения государственного финансирования здравоохранения. По их мнению, доля финансирования здравоохранения не должна быть менее 5-6% ВВП.