"Это противоречит поправкам к Конституции". Нацмедпалата просит Путина не допустить сокращения расходов на здравоохранение

"Это противоречит поправкам к Конституции". Нацмедпалата просит Путина не допустить сокращения расходов на здравоохранение18:32, 25.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Национальная медицинская палата выступила против возможного сокращения финансирования здравоохранения в 2021-2023 годах на 252 млрд рублей. С просьбой не допустить этого эксперты НМП обратились к президенту, депутатам и сенаторам.
Национальную медицинскую палату возмутило предварительное предложение Минфина уменьшить расходы на здравоохранение в 2021-2023 годах на 252,7 млрд рублей. Эксперты пояснили, что сумма, которая изначально была запланирована, и так была недостаточной, а сейчас и ее хотят уменьшить.
Эксперты напомнили, что согласно новым поправкам в Конституцию, россиянам необходимо обеспечить качественную и доступную медицину, а на это требуется финансовая поддержка государства.
«Уменьшение расходов на здравоохранение в 2021-2023 годах будет полностью противоречить только что принятым всенародным голосованием поправкам к Конституции, характеризующих страну как социальное государство, и вызовет полное непонимание как у населения в целом, так и в медицинском сообществе в частности», - говорится в письме Нацмедпалаты.
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Специалисты добавили, что выступают категорически против сокращения государственного финансирования здравоохранения. По их мнению, доля финансирования здравоохранения не должна быть менее 5-6% ВВП.
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