Токсиколог: В НИИ скорой помощи за год поступает не более пяти пациентов с отравлениями «ингибиторами холинэстеразы» 

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе за год доставляют не более пяти пациентов с интоксикацией веществами из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы» - напомним, такой диагноз накануне поставили в немецкой клинике оппозиционеру Алексею Навальному. По словам главного токсиколога Петербурга Алексея Лодягина, причиной таких отравлений у горожан становятся средства для борьбы с вредителями растений.

По словам руководителя отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главного токсиколога города Алексея Лодягина, случаев отравлений петербуржцев так называемыми ингибиторами холинэстеразы (вещества, которые снижают активность группы ферментов – холинэстеразы) становится меньше.

«Раньше такие пациенты поступали намного чаще, чем сейчас. Но они бывают. За год не более 5 случаев», - рассказал «Доктору Питеру» Алексей Лодягин.

Чаще всего причиной таких отравлений у пациентов, поступающих в НИИ скорой помощи, становятся фосфорорганические соединения, которые используются в качестве средств для борьбы с вредными насекомыми - инсектицидов типа «дихлофоса» или «карбофоса». Со случаями передозировки у пациентов лекарствами из группы ингибиторов холинэстеразы, которые применяются в неврологии и психиатрии, эксперт в своей практике не сталкивался.

По словам Алексея Лодягина, как правило, врачам удается спасти таких пациентов, но им грозят серьезные осложнения и требуется длительная реабилитация. Определить отравление фосфорорганическими соединениями по симптомам пациента, по словам токсиколога, достаточно легко – они очень характерные. Это сужение зрачков, гипергидроз (повышенное потоотделение), бронхорея (обильное выделение мокроты при кашле), бронхоспазм, тошнота, рвота, частое мочеиспускание, самопроизвольные сокращения мышц. В терапии при таких отравлениях всегда используется атропин (растительный алколоид, блокатор м-холинорецепторов – Прим. ред.) и реактиваторы холинэстеразы – оксимы.

Накануне в немецкой клинике «Шарите» огласили результаты «обширной медицинской диагностики» политика Алексея Навального, доставленного туда 22 августа из Омска. Как писала «Фонтанка» со ссылкой на пресс-секретаря клиники Мануэлу Зингл, клинические данные пациента указывают на интоксикацию веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы», при этом конкретное вещество не определено. Алексей Навальный до сих пор находится в реанимации, но опасности для его жизни, по словам представителя клиники, сейчас нет. Основателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт экстренно сел в Омске, где политика доставили в больницу с подозрением на отравление и ввели в искусственную кому. Сообщалось, что омские врачи не обнаружили в его анализах синтетических ядов, но нашли алкоголь и кофеин.

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