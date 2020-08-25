Мурашко: С начала сентября в школах будут дежурить медики

В течение двух недель после начала учебы в школах будут дежурить медики, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Они будут помогать организовывать работу с детьми в новых «ковидных» условиях.

Медицинские работники будут дежурить в школах в течение двух недель с начала учебного года. Как пишут «Известия», специалисты будут помогать педагогам организовывать учебу и времяпрепровождение учеников так, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

«В том числе в первую очередь будут предлагаться вакцинированию учителя: и против гриппа, и при поступлении вакцины от коронавирусной инфекции — это также первоочередное», — сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Сейчас специалисты работают над специальным видеопособием для детей, которое научит их правилам гигиены, профилактики и действиях при появлении первых симптомов. У родителей будет свой специальный информационный материал - его тоже создадут в ближайшее время.