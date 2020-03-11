Опрос показал, сколько россиян готовы прийти в офис с недомоганием

Большинство россиян не боятся заразиться коронавирусом, показал опрос сервиса «Работа.ру» . Некоторые даже не бояться заразить других - 13% опрошенных готовы прийти на работу с недомоганием.

Около 61% россиян, участвующих в опросе сервиса «Работа.ру», не боятся заразиться коронавирусной инфекцией. 33% респондентов не хотят стать жертвой вируса, а 6% уже переболели или болеют сейчас.

Большинство (60%) рассказали, что носят маски в общественных местах, 40% регулярно пользуются антисептиком. 17% не ездят в общественном транспорте, а 16% используют не только маски, но и перчатки.

Около 8% участников опроса все еще соблюдают самоизоляцию, а 29% не применяют никаких мер для защиты себя и окружающих.

При этом 13% опрошенных пойдут на работу, даже если почувствуют недомогание. Около 59% возьмут больничный, 15% будут работать из дома, а 13% просто отпросятся у начальника, пишет РИА Новости.

По словам специалистов, за время эпидемии россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью коллег. Так, в марте около 37% респондетов сообщали, что пойдут на работу при симптомах заболеваниях.