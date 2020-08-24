Нюта Федермессер попросила жертвовать петербургскому хоспису излишки урожая

Основательница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер попросила привозить излишки урожая в хосписы. На своей странице в фейсбуке она опубликовала контакты медучреждений в Петербурге, Москве и Ярославской области, которые нуждаются в такой помощи.

Россияне могут помочь хосписам натуральными продуктами. С такой просьбой обратилась основательница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

«Доставить радость в конце жизни — просто. Пожалуйста, все у кого есть дачи и желание помогать, привозите свои дачные угощения, заготовки, овощи и фрукты в хосписы и в Центр паллиативной помощи. Выберите тот, что ближе к вашему дому или даче, и порадуйте наших подопечных на всю оставшуюся жизнь», — написала она на своей странице в фейсбуке.

В этом же посте Федермессер опубликовала контакты хосписов в Москве, Петербурге и Ярославской области, которым нужна такая помощь. Она добавила, что перед посещением необходимо связаться с координаторами медучреждений (их данные указаны в публикации). Так, в Петербурге можно помочь Хоспису №4 на Светлановском проспекте, 85.

«И цветы, цветы тоже очень нужны. Мы их разносим по палатам, ставим в холл, и воздух наполняется солнцем и теплом — садовым, домашним, знакомым из детства», — написала Федермессер.

© Доктор Питер