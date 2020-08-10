В США выдали экстренное разрешение на переливание плазмы пациентам с коронавирусом 

Американские медицинские власти разрешили использовать метод лечения коронавируса переливанием плазмы тех, кто уже перенес заболевание. В России этот способ используется уже несколько месяцев.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) в экстренном порядке разрешило применять переливание плазмы переболевших коронавирусом. Специалисты пришли к выводу, что такой метод лечения безопасен и эффективен. По их мнению, потенциальные плюсы выше возможных рисков. Ранее организация разрешила использовать плазму только в случае, если у пациента тяжелое течение коронавирусной инфекции.

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, у пациентов со средне-тяжелым течением коронавируса такой метод лечения снижает риск оказаться на ИВЛ в реанимации на 63%, а у тяжелых пациентов - увеличивает вероятность выздоровления на 19%.