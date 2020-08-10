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В США выдали экстренное разрешение на переливание плазмы пациентам с коронавирусом 

11:14, 24.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Американские медицинские власти разрешили использовать метод лечения коронавируса переливанием плазмы тех, кто уже перенес заболевание. В России этот способ используется уже несколько месяцев.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) в экстренном порядке разрешило применять переливание плазмы переболевших коронавирусом. Специалисты пришли к выводу, что такой метод лечения безопасен и эффективен. По их мнению, потенциальные плюсы выше возможных рисков. Ранее организация разрешила использовать плазму только в случае, если у пациента тяжелое течение коронавирусной инфекции.

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, у пациентов со средне-тяжелым течением коронавируса такой метод лечения снижает риск оказаться на ИВЛ в реанимации на 63%, а у тяжелых пациентов - увеличивает вероятность выздоровления на 19%.

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Как рассказывал заместитель генерального директора по научной работе и медицинским технологиям Федерального научно-клинического центра ФМБА Владимир Баклаушев, применение плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией для лечения тяжелых пациентов с COVID-19 может быть эффективно в самом начале ухудшения состояния. «Плазма может быть эффективна, если мы ловим пациента на начале этого драматического ухудшения, которое может развиваться буквально по часам», - говорил эксперт.

Рубрики: Инфекционные болезни

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