В петербургских учреждениях, подведомственных Веронике Скворцовой, меньше всех заработал экс-глава комздрава Михаил Дубина

Глава ФМБА Вероника Скворцова представила сведения о своем доходе и имуществе за прошлый год, когда еще возглавляла Минздрав РФ. Согласно опубликованной декларации, доход экс-министра здравоохранения по итогам 2019 года составил 7,8 млн рублей.

Федеральное медико-биологического агентство опубликовало сведения о доходах своих сотрудников. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова, возглавившая агентство в январе этого года после восьми лет руководства министерством здравоохранения, задекларировала в прошлом году доход в 7,8 млн рублей. Это почти на 700 тысяч больше, чем было в 2018-м (7,187 млн). В списке собственности главы ФМБА ничего не меняется последние несколько лет. Вероника Скворцова по-прежнему владеет квартирой в 140,3 кв. метров, третью доли в квартире площадью 72,4 кв. метра, а также автомобилем Мицубиси Лансер и машиноместом. Напомним, ее преемник на посту министра здравоохранения Михаил Мурашко, который в прошлом году возглавлял Росздравнадзор, отчитался о доходе за 2019 год в размере 4,9 млн рублей.

Также на сайте ФМБА опубликованы доходы руководителей подведомственных учреждений, в том числе находящихся в Петербурге.

Так, директор НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин отчитался о годовом доходе за 2019 год в 18,8 млн рублей (за 2018-й у него было 25,1 млн рублей). Согласно декларации, Виктор Трухин владеет долями двух десятков земельных участков, долями дороги, двух причалов, ЛЭП, ограждений, сторожки, а также транспортными средствами - снегоходом и моторной яхтой Vista.

Директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней в Петербурге, академик Юрий Лобзин заработал за прошлый год 15,8 млн рублей – чуть больше, чем годом ранее (15 млн рублей). Список его собственности за последний год не изменился. Он по-прежнему владеет двумя квартирами площадью 107,1 и 97,6 кв. м., гаражом, машиноместом и автомобилем Volkswagen Touareg.

Главный врач петербургской Клинической больницы №122 Яков Накатис отчитался о доходе в 8,1 млн рублей. Это гораздо меньше, чем в 2018 году – тогда было 14,9 млн рублей. В списке собственности главврача три квартиры (от 28,3 до 83,8 кв.метров), садовый дом, участок в 9 соток, доля еще в одном участке, а также машина Volkswagen Touareg.

Исполняющий обязанности директора НИИ особо чистых биопрепаратов, а в прошлом глава петербургского комитета по здравоохранению Михаил Дубина задекларировал доход всего в 1,8 млн рублей. Собственности у академика в декларации не значится.

© Доктор Питер