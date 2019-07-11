У сотрудника Росздравнадзора нашли «нарушение в чакрах», в клинике изъяли медицинское оборудование

Росздравнадзор изъял оборудование в московской клинике, где пациентам диагностировали нарушения в чакрах. Контрольное ведомство может привлечь организацию к административной ответственности за медицинскую деятельность без лицензии и за нарушения закона в сфере обращения медизделий. Но рассматривается возможность и привлечения по статье УК РФ за мошенничество.

В столичный Росздравнадзор поступили жалобы на некачественное оказание медицинской помощи в одной из московских клиник - Центре Елисеевой. Ведомство отправило туда своего сотрудника под видом обычного пациента. Он пришел в клинику и пожаловался на плохое самочувствие. Вскоре причина «недуга» была найдена - ему диагностировали «паразитарную инвазию» и с помощью специального оборудования обнаружили «нарушение в чакре 3 и чакре 5».

«Сразу после контрольной закупки специалист Территориального органа обратился в государственную медицинскую организацию, где диагноз «паразитарная инвазия» не подтвердился», - сообщает пресс-служба Росздравнадзора, выводы "врачей" о чакрах, похоже, не проверяли.

Сотрудники Росздравнадзора посетили клинику, где проходила проверка. Они осмотрели помещение, изъяли медицинские изделия «в целях предупреждения нанесения вреда жизни и здоровью» пациентам. И возбудили дело об административном правонарушении.

Как говорится на сайте Росздравнадзора, клинику могут привлечь к административной ответственности за «безлицензионное осуществление медицинской деятельности», а также за нарушение законодательства в сфере обращения медицинских изделий. Рассматривается вопрос и о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

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