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Роспотребнадзор изучит возможность коронавируса «жить» в продуктах

14:17, 21.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

В Роспотребнадзоре проведут исследования о том, может ли коронавирус жить в продуктах и быть источником заражения.

Как писал «Доктор Питер», ученые из Сингапура выяснили, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах и находиться там не менее трех недель. Они сообщали, что зараженные импортные продукты могут быть источником инфекции для рабочих. 

Сейчас Роспотребнадзор начал исследование о том, как коронавирус чувствует себя в продуктах и могут ли они быть опасны, пишет РИА Новости.

«Роспотребнадзором организованы исследования по выявлению возбудителя COVID-19 в объектах окружающей среды и пищевых продуктах в пилотных территориях», - пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рассказали, что происходит с коронавирусом в морской и пресной воде

Ранее главный санитарный врач Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что при исследовании проб воды не было обнаружено ни живого коронавируса, ни его остатков.

Рубрики: Инфекционные болезни

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