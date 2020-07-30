Роспотребнадзор изучит возможность коронавируса «жить» в продуктах

В Роспотребнадзоре проведут исследования о том, может ли коронавирус жить в продуктах и быть источником заражения.

Как писал «Доктор Питер», ученые из Сингапура выяснили, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах и находиться там не менее трех недель. Они сообщали, что зараженные импортные продукты могут быть источником инфекции для рабочих.

Сейчас Роспотребнадзор начал исследование о том, как коронавирус чувствует себя в продуктах и могут ли они быть опасны, пишет РИА Новости.

«Роспотребнадзором организованы исследования по выявлению возбудителя COVID-19 в объектах окружающей среды и пищевых продуктах в пилотных территориях», - пояснили в ведомстве.

Ранее главный санитарный врач Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что при исследовании проб воды не было обнаружено ни живого коронавируса, ни его остатков.