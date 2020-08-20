В Петербурге женщина заболела клещевым энцефалитом после укуса «городского» клеща

За последнюю неделю в Петербурге зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым энцефалитом. Одна из заболевших встретила инфицированного клеща в Колпинском районе. Второе заражение произошло на территории Оренбургской области.

Как сообщили в петербургском Роспотребнадзоре, с 10 по 16 августа за помощью к врачам после укусов клещей обратились более 1248 петербуржцев, в том числе 198 детей до 17 лет включительно. Из них в черте города от клещей пострадали 170 человек, чуть ли не каждый второй (79 человек) – на территории Курортного района.

За последнюю неделю у двух взрослых горожан выявлен клещевой вирусный энцефалит. Одно из заражений произошло в Оренбургской области, второе – на территории Колпинского района. Как уточнили «Доктору Питеру» эпидемиологи, молодая женщина встретилась в инфицированным клещом, гуляя в лесополосе поселка Металлострой.

Также за неделю в городе зарегистрировано 6 случаев заболевания клещевым боррелиозом, один из них – у ребенка. Как уточняют в надзорном ведомстве, заражения боррелиозом произошли за пределами Петербурга.

В лабораториях Петербурга исследовали за неделю 1335 клещей, снятых с людей. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен в 5 пробах, иксодового клещевого боррелиоза - в 169.

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