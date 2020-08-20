Ученые: Коронавирус может «жить» в замороженных продуктах

Сингапурские ученые считают, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах. Причем, «жить» там вирус может около трех недель.

Заморозка не убивает коронавирус, сообщили ученые из Сингапура. Результаты их исследования опубликованы на портале bioRxiv, пишут РИА Новости.

Специалисты провели лабораторные исследования, которые показали, что новый тип коронавируса способен выдерживать время и температуру, которая обычно применяется при транспортировке и хранении продуктов питания при международной торговле.

«При добавлении SARS-CoV-2 к кусочкам курятины, лосося и свинины снижения уровня инфекционного вируса через 21 день при четырех градусах по Цельсию (стандартное охлаждение) и минус 20 градусах по Цельсию (стандартное замораживание) не наблюдалось», - говорится в исследовании.

Ученые опасаются, что зараженные импортные продукты могут быть источником инфекции для рабочих. Они предлагают особенно тщательно следить за состоянием помещений, связанных с пищевой промышленностью.