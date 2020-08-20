Рекрутеры подсчитали разницу между зарплатами врачей в Москве и Петербурге

Петербургским медикам предлагают зарплату в среднем на 12 тысяч рублей ниже, чем столичным специалистам. К такому выводу пришли аналитики крупнейшей рекрутинговый компании.

Аналитики изучили около 650 тысяч вакансий в сфере медицины и фармацевтики, которые были опубликованы на сайте Headhunter с января 2019 года по июль 2020 года. По их данным, летом 2020 года медикам в регионах предлагают заработок в среднем на 20 тысяч рублей меньше, чем в Москве. Петербургским медикам предлагали на 12 тысяч меньше, чем в столице.

Интересно, что в начале эпидемии коронавируса потребность в медиках резко выросла, а в июле рост предлагаемых зарплат в медицине и фармацевтике практически остановился.

В целом по стране средняя зарплата в сфере медицины в июле 2020 года составила 43 945 рублей. В Москве медикам в среднем предлагают 62 357 рублей, а в Петербурге - 50 570 рублей.

В Ямало-Ненецком АО, Республиках Бурятия и Саха (Якутия) в среднем предлагают зарплату на 2 700 рублей меньше московской. В Ростовской, Пензенской, Воронежской, Саратовской областях и Алтайском крае разница составляет около 29 тысяч рублей.

За прошедшие полгода предлагаемый доход медикам в Петербурге увеличился на 1,4%.

Максимальное падение зафиксировано в Карелии, где медикам и фармацевтам летом в среднем работодатели предлагают 44 448 рублей, что на 16,5% меньше, чем в январе этого года.

© Доктор Питер