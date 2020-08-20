Иммунолог назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса

От вакцины лучше отказаться пациентам с температурой, а также тем, кто употреблял алкоголь, рассказал иммунолог Владислав Жемчугов. Он также призвал россиян не стесняться задавать специалистам любые вопросы перед вакцинацией.

У вакцины от коронавируса есть такие же противопоказания, как и в случае с другими прививками. Например, от нее необходимо отказаться, если у пациента повышена температура. По словам иммунолога Владислава Жемчугова, если градусник покажет более 37 градусов - прививку не сделают.

Кроме того, перед вакцинацией нельзя пить спиртное.

«Я думаю, что часов за 10–12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», —приводит слова врача радио Sputnik.

Владислав Жемчугов добавил, что не надо стесняться задавать вопросы медикам. Все пациенты имеют право уточнить срок годности вакцины, проверить правильность хранения препарата. Температура в холодильнике не должна превышать +4 градусов.