Эксперт: В Америке COVID-19 занял третье место по числу смертей

Согласно последним данным, от коронавируса умерли более 175 тысяч американцев. Так, по числу смертей коронавирус занял третье место. На первом остаются сердечно-сосудистые заболевания.

Коронавирус вошел в список трех самых распространенных причин смерти в Америке. Об этом рассказал бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Томас Фриден.

«Коронавирус теперь третья по распространенности причина смерти в США, опередившая несчастные случаи, заболевания легких, диабет, болезнь Альцгеймера и многие другие причины. На прошлой неделе вероятность умереть от COVID была для американцев в восемь раз выше, чем для европейцев», – цитирует специалиста CNN.

На первом месте остаются сердечно-сосудистые заболевания, а на втором - злокачественные новообразования.

Согласно последним данным, в США коронавирусом заразились 5 656 204 пациента, 175 092 умерли.

В России за время эпидемии зафиксировали 937 321 случай заражения, 15 989 пациентов умерли, а 749 423 — выздоровели. В мае издание газета Financial Times писала, что реальное число умерших от COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщается в официальных сводках. В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что такие показатели связаны с эффективностью российской системы здравоохранения.