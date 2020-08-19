Эксперт: Эпидемия коронавируса вызывает кризис психического здоровья в США

Из-за длительного карантина в Северной и Южной Америке наблюдается кризис психического здоровья. Об этом сообщила директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьен.

Жители Северной и Южной Америки сталкиваются с сильнейшим психическим кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, рассказала глава Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьен: «Пандемия COVID-19 вызвала психический кризис в нашем регионе в таких масштабах, с которыми мы ранее не сталкивались».

Она пояснила, что во время карантина многие американцы испытывали стресс, некоторые принимали запрещенные вещества и алкоголь. Обострилась проблема домашнего насилия в отношении женщин, пишет «Интерфакс».

«Необходимость оставаться дома, вкупе с социальным и экономическим влиянием вируса повышают риск домашнего насилия - для многих дом не является безопасным местом», - сообщила директор ПАОЗ.

Она попросила власти увеличить предоставление услуг в сфере поддержания психического здоровья. «Необходимо, чтобы поддержка психического здоровья рассматривалась как важный компонент реагирования на пандемию».