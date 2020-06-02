Японские инфекционисты призвали готовиться к новым волнам коронавируса

Японские инфекционисты призвали готовиться к новым волнам коронавируса10:03, 19.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Сейчас в Японии идет вторая волна коронавирусной инфекции, а за ней могут последовать и другие. Об этом сообщил инфекционист Казухиро Татеда.
Японские врачи не исключили, что после второй волны коронавируса в стране может начаться третья и четвертая. Об этом они сообщили на съезде научного общества инфекционистов. Президент организации Казухиро Татеда рассказал, что сейчас Япония находится в середине второй волны и призвал следить за развитием ситуации.
«Необходимо следить за тем, не будет ли нового роста [заражений]. Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волна, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса», - приводит слова специалиста телеканал NHK.
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По его словам, в стране уже стало меньше случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции. Татеда призвал собирать всю новую информацию о вирусе, чтобы защититься от него.
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