Японские инфекционисты призвали готовиться к новым волнам коронавируса

Сейчас в Японии идет вторая волна коронавирусной инфекции, а за ней могут последовать и другие. Об этом сообщил инфекционист Казухиро Татеда.

Японские врачи не исключили, что после второй волны коронавируса в стране может начаться третья и четвертая. Об этом они сообщили на съезде научного общества инфекционистов. Президент организации Казухиро Татеда рассказал, что сейчас Япония находится в середине второй волны и призвал следить за развитием ситуации.

«Необходимо следить за тем, не будет ли нового роста [заражений]. Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волна, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса», - приводит слова специалиста телеканал NHK.

По его словам, в стране уже стало меньше случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции. Татеда призвал собирать всю новую информацию о вирусе, чтобы защититься от него.