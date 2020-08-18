Главный санврач Петербурга открыла двери домов ребенка и интернатов для посетителей 

С 19 августа в городские детские дома, дома ребенка и интернаты вновь разрешат пускать посетителей. Об этом говорится в новом постановлении главного санитарного врача Петербурга.

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова подписала постановление №16 от 18.08.2020, согласно которому с завтрашнего дня, 19 августа, снимается запрет «на допуск посетителей в учреждения социальной защиты населения стационарного типа (дома ребенка, детские дома, интернаты и др.)». Документ опубликован сегодня на сайте надзорного ведомства. Также в нем оговаривается, что эти учреждения после открытия дверей для посетителей должны выполнять необходимые дополнительные мероприятия по предупреждению распространения ковида, утвержденные главным санитарным врачом страны в мае, а также прописанные в методических рекомендациях Роспотребнадзора. В частности, в них идет речь об обеспечении соблюдения правил личной гигиены и социальной дистанции 1,5-2 метра, проведении дезинфекции помещений и обеззараживания воздуха.

Напомним, с 27 июля глава петербургского Роспотребнадзора сняла запрет на прием и размещение пациентов в санаториях для прохождения медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. С 20 июля в стационары города разрешено пускать тех, кто ухаживает за тяжелыми и лежачими пациентами, но только по согласованию с лечащим врачом.

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