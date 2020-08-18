В августе от жары умерли не менее 79 жителей Токио

Тепловой удар, вызванный анормальной жарой, стал причиной смерти не менее 79 жителей Токио. Почти половина из них умерли за последние девять дней.

За последние девять дней в Токио из-за теплового удара умерли 26 человек, причем 25 из них находились дома. Как передает канал NHK, они не включали кондиционер после полудня, когда жара достинала пика, либо у них его вообще не было. Большинство умерших - пожилые японцы в возрасте старше 70 лет.

По данным телеканала, за последние девять дней температура в столице Японии превысила отметку в +37 градусов.

Ранее сообщалось, что от теплового удара умерли 14 жителей Токио, двое из них были старше 80 лет. Всего от аномальной жары пострадали 6,6 тысяч человек, не менее 79 умерли.