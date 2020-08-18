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В августе от жары умерли не менее 79 жителей Токио

12:22, 18.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Тепловой удар, вызванный анормальной жарой, стал причиной смерти не менее 79 жителей Токио. Почти половина из них умерли за последние девять дней.

За последние девять дней в Токио из-за теплового удара умерли 26 человек, причем 25 из них находились дома. Как передает канал NHK, они не включали кондиционер после полудня, когда жара достинала пика, либо у них его вообще не было. Большинство умерших - пожилые японцы в возрасте старше 70 лет.

По данным телеканала, за последние девять дней температура в столице Японии превысила отметку в +37 градусов.

Ранее сообщалось, что от теплового удара умерли 14 жителей Токио, двое из них были старше 80 лет. Всего от аномальной жары пострадали 6,6 тысяч человек, не менее 79 умерли.

В апреле руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич сообщил, что волны жарымогут быть опаснее эпидемии коронавируса. Он напомнил, что в 2010 году в Москве от жары умерли 11 тысяч человек, а по всей России - около 50 тысяч. «Я бы хотел сказать, что мы не должны забывать о климатических рисках в условиях жаркого лета, которые могут быть намного, в десятки раз более существенные для людей, чем мы имеем сегодня во время пандемии коронавируса».

Рубрики: Общество

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