В августе от жары умерли не менее 79 жителей Токио

В августе от жары умерли не менее 79 жителей Токио12:22, 18.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Тепловой удар, вызванный анормальной жарой, стал причиной смерти не менее 79 жителей Токио. Почти половина из них умерли за последние девять дней.
За последние девять дней в Токио из-за теплового удара умерли 26 человек, причем 25 из них находились дома. Как передает канал NHK, они не включали кондиционер после полудня, когда жара достинала пика, либо у них его вообще не было. Большинство умерших - пожилые японцы в возрасте старше 70 лет.
По данным телеканала, за последние девять дней температура в столице Японии превысила отметку в +37 градусов.
Ранее сообщалось, что от теплового удара умерли 14 жителей Токио, двое из них были старше 80 лет. Всего от аномальной жары пострадали 6,6 тысяч человек, не менее 79 умерли.
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